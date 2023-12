Eagle Pictures ha comunicato i titoli che, nel corso del mese di gennaio 2024, arriveranno in home video su supporto fisici e, fra questi, figurano acclamate pellicole come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Io capitano di Matteo Garrone e The Creator di Gareth Edwards (che a gennaio sarà anche in streaming su Disney+).

Ecco s seguire tutti i dettagli.

Io capitano, di Matteo Garrone

Il 2024 comincia all’insegna del miglior cinema italiano e internazionale grazie alle uscite Home Video di gennaio targate Eagle Pictures. A partire dall’11 gennaio in arrivo “IO CAPITANO” di Matteo Garrone, edito in DVD, Blu-Ray e 4K. Blu-ray e 4K conterranno, un booklet con il diario di lavorazione e solo sul nuovo sito di Eagle Pictures “Film & More”, portale interamente dedicato ai prodotti Home Video, sarà disponibile la versione 4K a tiratura limitata e numerata, con l’autografo del regista Matteo Garrone. Vincitore del Leone d’argento per la regia al Festival di Venezia 2023, selezionato dall’Italia per la corsa all’Oscar® 2024 e in lizza per il Golden Globe, il film racconta il viaggio di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

The Creator, di Gareth Edward

Dal 17 gennaio sarà la volta di “THE CREATOR” di Gareth Edwards, edito nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook 4k da collezione. L’acclamato regista di “Rogue One” dirige John David Washington in un thriller sci-fi che ha fatto impazzire l’America: una storia innovativa, con emozionanti scene d’azione. Nel mezzo di una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, Joshua (John David Washington), un ex membro delle forze speciali che soffre per la scomparsa della moglie (Gemma Chan), viene reclutato per inseguire e uccidere l’inafferrabile architetto dell’IA avanzata che ha sviluppato un’arma misteriosa col potere di porre fine alla guerra e all’umanità stessa.

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Dal 25 gennaio Eagle Pictures distribuirà in Home Video in esclusiva a livello mondiale “KILLERS OF THE FLOWER MOON”, l’ultimo capolavoro di Martin Scorsese con protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, disponibile in DVD, Blu-ray e nell’esclusivo formato 4K Steelbook. Il Maestro Scorsese porta in scena la vicenda dell’omicidio di massa della nazione Osage, una pagina nera della storia dell’America, tratta dall’acclamato best seller di David Grann: una storia d’amore e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità. All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio

Sempre dal 25 gennaio in arrivo “L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI”, il toccante esordio alla regia di Claudio Bisio, edito nei formati DVD e Blu-Ray. Dal romanzo omonimo di Fabio Bartolomei (già autore di “Giulia 1300 e altri miracoli”, da cui è stato tratto il film “Noi e la Giulia” diretto da Edoardo Leo), il film è un viaggio di formazione che racconta la pagina più dolorosa della nostra storia, rievocata attraverso lo sguardo innocente e puro dei bambini. Roma, estate 1943. Quattro bambini giocano alla guerra mentre attorno esplodono le bombe della guerra vera. Italo è il ricco figlio del Federale, Cosimo ha il papà al confino e una fame atavica, Vanda è orfana e credente, Riccardo viene da un’agiata famiglia ebrea. Sono diversi ma non lo sanno e tra loro nasce “la più grande amicizia del mondo”, impermeabile alle divisioni della Storia che insanguina l’Europa.

