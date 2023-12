Killers of the Flower Moon

Killers of The Flower Moon, benché abbia tendenzialmente ricevuto il plauso internazionale della critica, si è attirato anche qualche commento sfavorevole. In particolare i nativi americani puntano il dito contro il fatto che la storia, pur narrando la tragedia degli omicidi Osage, sia raccontata dal punto di vista degli uomini bianchi: Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) e William Hale (Robert De Niro).

In un’intervista con The New York Times il regista Martin Scorsese ha difeso il suo film, contrario alle critiche che gli sono state mosse.

Non penso che la storia sia raccontata principalmente dalla prospettiva degli uomini bianchi. Volevo creare una prospettiva panoramica. Ci sono molti personaggi intrecciati e linee narrative. La maggior parte dei personaggi bianchi sono imbroglioni, ladri e assassini. Questo include Ernest e Bill, ovviamente. Penso che il film non sia davvero dalla loro “prospettiva”.

