L’ultimo kolossal diretto da Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, arriva da oggi in Digital HD. Uscito nei cinema lo scorso 19 ottobre tramite 01 Distribution in Italia e con Paramount negli Stati Uniti e altri mercati internazionali, Killers of the Flower Moon ha incassato circa 154 milioni di dollari (via Box Office Mojo) a fronte di un budget di circa 200 milioni.

Il lungometraggio, come anche Napoleon di Ridley Scott e, prossimamente, Argylle di Matthew Vaughn, è stato prodotto da Apple che poi lo piazzerà in esclusiva streaming su Apple TV+. Tuttavia, contrariamente ad altri player del settore, in primis Netflix, il colosso di Cupertino ha deciso di adottare delle politiche distributive fortemente incentrate sulla distribuzione theatrical per le sue produzioni di punta siglando degli accordi in tal senso con major quali la già citata Paramount, la Sony per il biopic di Scott e la Universal per lo spy movie di Vaughn. E ora, come ha comunicato la stessa Apple tramite il suo sito ufficiale, apprendiamo che prima di portare Killers of the Flower Moon nel catalogo disponibile agli abbonati ad Apple TV+, sfrutterà anche la finestra della distribuzione in Digital HD premium. In collaborazione con Paramount Home Entertainment, il film è quindi da oggi disponibile per l’acquisto in premium video-on-demand in più di 100 paesi.

Una maniera, questa, per ottimizzare ancor più le possibilità di sfruttamento commerciali dell’opera di Martin Scorsese considerato che, magari, una buona fetta di pubblico potrebbe aver “saltato” la visione in sala per via della sua lunghezza non indifferente: 3 ore e 26 minuti.

La data di uscita su Apple TV+ non è ancora stata resa nota.

