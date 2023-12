In maniera alquanto inattesa, nell’abituale comunicato stampa che Prime Video dirama ogni mese annunciando le release in arrivo in piattaforma in quello successivo viene riportato che Killers of the flower moon, la nuova pellicola di Martin Scorsese, sarà disponibile in streaming a partire dal prossimo 26 gennaio. Il giorno prima, lo ricordiamo, arriverà in home video su supporto fisico con Eagle Pictures.

A quanto pare, Apple, che ha prodotto Killers of the flower moon, non si limiterà a sfruttare le abituali finestre della distribuzione theatrical e home video, ma cederà anche il film su licenza ad altri. In linea di massima, essendo un titolo presente nel comunicato stampa delle uscite di gennaio di gennaio 2024, dovrebbe trattarsi come da prassi di un’aggiunta al catalogo disponibile per gli abbonati Prime e non di una new entry in quello dei film noleggiabili o acquistabili in Digital.

Al momento è curioso notare che su Apple TV+ il film non ha ancora una data di uscita.

Trovate tutte le informazioni su Killers of the Flower Moon nella nostra scheda.

