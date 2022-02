È da un po’ di tempo che non abbiamo alcun tipo di aggiornamento su, il nuovo film diinterpretato da, Robert De Niro e Jesse Plemons prodotto dalla Apple.

Come noto, si tratta di un progetto che ha avuto una partenza alquanto tribolata da quando Martin Scorsese e Robert De Niro hanno cominciato a lavorarci nel 2017. Inizialmente la pellicola doveva essere prodotta dalla Paramount che, però, si è poi spaventata per l’ingente budget richiesto dal leggendario regista e da alcune svolte narrative della sceneggiatura.

Nonostante l’ingresso, nel mentre, di una star come Leonardo DiCaprio, la prospettiva di spendere una cifra ben superiore ai 100 milioni di dollari per una pellicola dal taglio maturo come Killers of the Flower Moon era “spaventosa” per una major anche prima dell’avvento del Covid, come già testimoniato, sempre da Martin Scorsese, col suo costosissimo The Irishman, prodotto da Netflix.

Ed è così che alla fine alla Paramount è subentrata la Apple, che ha deciso praticamente senza battere ciglio, di sborsare i 200 milioni di budget richiesti da Martin Scorsese e assicurarsi così un sicuro fiore all’occhiello come Killers of the Flower Moon per Apple TV+.

In una recente intervista rilasciata a IndieWire e focalizzata principalmente sul suo lavoro per Dune di Denis Villeneuve, lo sceneggiatore della pellicola, Eric Roth, ha fornito un breve, ma interessante aggiornamento sulla possibile finestra di release del lungometraggio. Roth ha detto che da quanto ha avuto modo di apprendere, il film dovrebbe uscire “il prossimo novembre” aggiungendo che Martin Scorsese “è sulla buona strada per terminare il montaggio”. Ovviamente si tratta di una finestra di release plausibilissima che consentirebbe alla pellicola di prendere parte alla stagione dei premi.

Lo scorso gennaio, durante una chiacchierata focalizzata su Don’t look up, Leonardo DiCaprio aveva parlato della possibilità, e della speranza, di poter comunque vedere l’ambizioso lungometraggio distribuito anche nei cinema (cosa che dovrebbe avvenire perché gli accordi fra la Apple e la Paramount dovrebbero prevedere la distribuzione theatrical da parte di quest’ultima prima del debutto in streaming su Apple TV+).

