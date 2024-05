The Wrap ha intervistato Willem Dafoe a proposito di Kinds of Kindness, il nuovo film di Yorgos Lanthimos che riunisce ancora una volta l’attore e il regista, che di recente hanno lavorato a Povere creature!.

“Mi fa fare cose interessanti” ha spiegato l’attore quando gli è stato chiesto un commento sull’ennesima collaborazione con il regista.

Ha poi aggiunto:

I suoi film rappresentano il tipo di film che amo, e questo in particolare, in cui il pubblico plasma il film a proprio piacimento perché apporta il suo vissuto. [Yorgos] non tende a indicare cose. Il materiale è così diverso e complesso che persone diverse vedono cose diverse. Quando si è curiosi, si punta a qualcosa, si apprende qualcosa e questo ti dà la carica e in generale una vita migliore.