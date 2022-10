Kingdom of the Planet of the Apes

Come era stato anticipato dalla Disney attraverso il comunicato stampa che potete leggere in questo nostro articolo, le riprese del prossimo film della saga del Pianeta delle Scimmie intitolato Kingdom of the Planet of the Apes sono partite.

La lavorazione dell’atteso kolossal è cominciata in Australia, a Sydney, presso gli iconici studi della Fox che, per l’occasione, sono stati ribattezzati Disney Studios Australia.

Naturalmente, la scelta geografica operata dalla major ha delle positive ripercussioni di natura fiscale.

La Disney riceverà circa 17 milioni di dollari australiani, equivalenti a 10.8 milioni di dollari, di tax credit. Il film creerà più di 400 posti di lavoro generando un indotto per l’economia australiana di ben 81.5 milioni di dollari.

Il film sarà interpretato da interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville). Kingdom of the Planet of the Apes apre un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War – Il pianeta delle scimmie. La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (L’alba del pianeta delle scimmie), e Patrick Aison (Prey). Il film è prodotto da Joe Hartwick Jr. (trilogia di Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan). Peter Chernin e Jenno Topping sono i produttori esecutivi, mentre alla regia troviamo Wes Ball, già artefice della saga cinematografica di Maze Runner.

FONTE: Variety