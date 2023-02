Kingdom of the Planet of the Apes: nuovi dettagli sulla trama, Dichen Lachman (Scissione) nel cast

Ancora un ingresso nel cast di Kingdom of the Planet of the Apes, prossimo film della saga de Il pianeta delle scimmie diretto da Wes Ball.

Si tratta di Dichen Lachman, attrice di Scissione che di recente abbiamo visto in Jurassic World: Il dominio. Al momento non è chiaro quale sarà la natura del suo ruolo, ma da THR intanto arrivano ulteriori dettagli della trama, che vi riportiamo a seguire:

Il nuovo film è ambientato molti anni dopo la conclusione di The War – Il pianeta delle scimmie. Molte società di scimmie sono nate sin quando Cesare, come Mosè, portò il suo popolo in un’oasi mentre gli umani sono stati ridotti a un’esistenza quasi bestiale. Alcuni gruppi non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno usato i suoi insegnamenti per costruire fiorenti imperi. In questa ambientazione, una scimmia leader inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare tecnologia umana, mentre un’altra scimmia, che ha assistito al rapimento del suo clan, si avventura in un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna diventa la chiave per questa impresa, anche se hai piani personali.

Il film sarà interpretato da interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville). Kingdom of the Planet of the Apes apre un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War – Il pianeta delle scimmie.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate e quanto attendete Kingdom of the Planet of the Apes? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!