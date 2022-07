Kingsman 3: le riprese al via nel 2023?

Qualche mese fa, dopo i vari rinvii a causa della pandemia di nuovo Coronavirus, è arrivato nei cinema prima e in streaming su Disney Plus poi il nuovo capitolo della saga di Kingsman, il prequel intitolato The King’s Man – Le origini.

Nel film non c’erano, logicamente, i protagonisti dei primi due film, ovvero sia Colin Firth e Taron Egerton, ma un cast nuovo di zecca composto da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance.

Sappiamo che, prima o poi, il regista Matthew Vaughn si dedicherà alle riprese di Kingsman 3 insieme ai poc’anzi citati Colin Firth e Taron Egerton, ma a quanto pare le tempistiche si stanno nettamente allungando. Nel docembre del 2021 il filmmaker spiegava che era sua intenzione cominciare a girare la pellicola nel mese di settembre 2022, ma, evidentemente, non sarà così.

Già perché Taron Egerton ha di recente spiegato che, stando alle informazioni in sui possesso, le riprese di Kingsman 3 non partiranno prima del 2023.

L’attore si è così espresso:

Ho capito che gireremo il terzo capitolo della saga credo il prossimo anno. Ma non ascoltate troppo quello che dico, perché non lo so con precisione. Sai, sono decisioni che devono prendere gli adulti!

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe ritrovare Colin Firth e Taron Egerton in Kingsman 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete commentare direttamente qua sotto!

Fonte: Jess Cagle Podcast