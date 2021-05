Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Non so, ovviamente lo adorerei perché ho amato girare quei film. Trovato quel trio – me, Colin [Firth] e Taron [Egerton] – una banda fantastica. Ero molto triste, come tante altre persone, per la sua dipartita alla fine del secondo.

In una recente intervista con JoBlo ha parlato di un suo potenziale ritorno nel franchise didopo l’apparizione in

È poi apparso molto speranzoso:

Credo ci sia un terzo in programma e, insomma… in quell’universo tutto può succedere, come ben sapete. Voglio dire, a Colin avevano sparato in un occhio, poi torna in vita e in salute. Parliamo sempre di fantasy, non me la sento di escludere nulla.

Il prossimo capitolo del franchise di Kingsman sarà un prequel, The King’s Man – Le origini, che arriverà in Italia il 29 dicembre 2021.

Ecco la sinossi breve del film diretto sempre da Matthew Vaughn:

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli. The King’s Man – Le Origini rivela la nascita della prima agenzia di servizi segreti indipendente.

Nel cast Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Alla produzione troviamo Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling, mentre Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes sono i produttori esecutivi. Il film è basato sul fumetto “The Secret Service” di Mark Millar e Dave Gibbons, il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

La pellicola sarebbe dovuta arrivare in sala a novembre 2019, poi era stata rimandata a febbraio (e successivamente a settembre) per effettuare alcune riprese aggiuntive.