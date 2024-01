Durante la promozione stampa di Argylle, il regista Matthew Vaughn ha potuto rilasciare un breve aggiornamento su Kingsman 3, il capitolo finale della storyline di Eggsy (Taron Egerton) e Harry (Colin Firth).

Interpellato circa lo stato dei lavoro di Kingsman 3, Vaughn ha spiegato che c’è la necessità di girarlo prima che Colin Firth e Taron Egerton diventino troppo vecchi per il film, che la sceneggiatura è in fase di sviluppo ma che, al momento, c’è un problema con il secondo atto della storia.

Dobbiamo fare Kingsman 3 prima che Colin Firth diventi troppo vecchio e, oserei dire, anche Taron Egerton dato che sta invecchiando pure lui. Kingsman 3 sarà sicuramente la conclusione della loro relazione. Il primo atto è in fase di scrittura. Il terzo atto pure. L’atto due ha bisogno di un’aggiustata. Sappiamo come finisce e sappiamo come inizia in pratica.