Kingsman 3: Taron Eggerton vorrebbe tornare nei panni di Eggsy

L’ultima volta che abbiamo parlato di Kingsman 3, il terzo capitolo della saga diretta da Matthew Vaughn e interpretata da Colin Firth e Taron Egerton, è stato nel luglio del 2022 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In quell’occasione, abbiamo citato le parole di Taron Egerton che spiegava che, in base alle informazioni in suo possesso, le riprese del film non sarebbero partite prima del 2023. Ebbene, il 2023 è arrivato, ma ancora, di Kingsman 3, nessuno ha parlato in maniera concreta.

Ebbene, è stato ancora una volta Egerton ad affermare, nel corso di un’intervista, che amerebbe molto tornare nei panni di Eggsy e che, effettivamente, esiste la possibilità che il film si faccia.

Mi piacerebbe vedere… se dovessimo tornare e se dovessi interpretare ancora Eggsy, una cosa che potrebbe accadere a quanto pare, sarebbe interessante sapere cosa può fare alla sua testa lo stare in quel mondo per dieci anni, assistere a come sua cambiato. Scoprire com’è diventato un Kingsman come lui a 35 anni visto che non è più un ragazzino.

FONTE: Radio Times