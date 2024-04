Continua la promozione di Civil War, nuovo film di Alex Garland il cui cast comprende anche Kirsten Dunst.

L’ultima rivelazione dell’attrice è stata fatta a Variety. Nonostante sia ancora impressa nella mente degli spettatori per la sua Mary Jane nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, l’attrice non ho un buon rapporto con i film tratti da fumetti, tanto da non averne visto più uno targato Marvel dall’uscita di Spider-Man 3:

Non è prettamente il mio genere. Ma ho visto i Paw Patrol.

