Kit Harington spera di poter tornare presto nei panni di Dane Whitman nell’UCM

Nel cinecomic Marvel Eternals l’attore britannico Kit Harington ha fatto il suo debutto nell’Universo Cinematografico Marvel, nei panni di Dane Whitman, in seguito Black Knight. Ma quando rivedremo il personaggio al cinema?

C’è una notevole possibilità di rivederlo in Blade, visto ciò che accade nella scena dopo i titoli di coda di Eternals, tuttavia nulla è ancora confermato. Durante il podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz (via The Direct) l’attore ha dichiarato:

Ripeto nuovamente, ed è vero: non so cosa stanno pianificando. Sai, però spero di essere coinvolto in progetti futuri con il mio personaggio, con Dane Whitman, che possa diventare ciò di cui tutti parlano. Ma onestamente non lo so. Non conosco i loro piani. So soltanto che stanno entrando in una sorte di Fase 5.