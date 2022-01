Cambio di programma pere il suo, la pellicola su Napoleone Bonaparte che il regista di Alien e Blade Runner dirigerà per Apple:lascia il cast e viene subito rimpiazzata da un’altra attrice di grande caratura,

Qualche ora fa, Deadline segnalava che la reunion fra la co-protagonista, Jodie Comer, e il regista, Ridley Scott, di The Last Duel (LEGGI LA RECENSIONE) non sarebbe avvenuta per via di questioni collegate all’agenda della star, della produzione e di non meglio specificate problematiche collegate al COVID-19. La notizia dell’avvicendamento con Vanessa Kirby è arrivata a stretto giro di posta (sempre via Deadline), cosa che ci porta a ipotizzare che, in realtà, qualcosa si stesse muovendo già da un po’ nel dietro le quinte della produzione.

L’accordo con Vanessa Kirby (The Crown), che durante la scorsa edizione degli Oscar è stata in corsa per la statuetta di Miglior attrice protagonista con Pieces of a woman (LEGGI LA RECENSIONE), dovrebbe venir chiuso a breve. Il suo ruolo sarà quello di Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie, meglio nota come Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone.

Tempo fa, in un’intervista fatta a margine della promozione di House of Gucci (LEGGI LA RECENSIONE), Ridley Scott aveva avuto modo d’illustrare la sua visione di Napoleone e del suo rapporto con Giuseppina:

Per quale ragione Napoleone aveva così bisogno di questa donna? Qual era il perché di questo legame? Non poteva essere il sesso, perché il sesso prima o poi finisce, giusto? Era troppo semplice. Quando mise gli occhi su di lei, questa donna era già una cortigiana, una donna altolocata in cerca dell’uomo giusto che avesse abbastanza soldi per conquistarla. Allo stesso tempo era anche parecchio vulnerabile, ed è questa la chiave di tutto. Aveva ormai più di 30 anni, sapeva che la bellezza non sarebbe durata in eterno e che doveva trovare qualcuno che le desse un qualche senso di stabilità. Napoleone è una figura molto interessante perché, non voglio usare una parola riduttiva, ma era leggermente disfunzionale, non aveva propriamente delle qualità sociali… era la classica persona che non ci pensava due volte: agiva. In tutta onestà mi ricorda me stesso. È esattamente quello che faccio io: agisco senza pensare a ciò che avverrà come conseguenza.

Cosa ne pensate dell’ingresso di Vanessa Kirby nel cast di Kitbag, il nuovo film di Ridley Scott? Ditecelo nei commenti!