Secondo quanto riportato da Variety Andrew Scott (Estranei) sarebbe entrato a far parte del cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo del franchise di Knives Out.

Del cast fanno per ora parte anche Josh O’Connor, di recente visto in Challengers di Luca Guadagnino, Cailee Spaeny, apparsa in Civil War e prossimamente in Alien: Romulus, nuovo capitolo della saga e ovviamente Daniel Craig che torna nei panni dell’investigatore Benoit Blanc.

Knives Out 3 sarà disponibile su Netflix nel 2025, per tutte le notizie sul franchise cliccate qui!

