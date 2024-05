Inizia ad allargarsi il cast di Knives Out 3, che sarà intitolato Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Da THR apprendiamo dell’ingresso nel cast di due attori del momento: Josh O’Connor, di recente visto in Challengers di Luca Guadagnino, e Cailee Spaeny, apparsa in Civil War e prossimamente in Alien: Romulus, nuovo capitolo della saga.

I due saranno affiancati, ovviamente, da Daniel Craig nei panni dell’investigatore Benoit Blanc.

Knives Out 3 sarà disponibile su Netflix nel 2025, per tutte le notizie sul franchise cliccate qui!

