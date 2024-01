Arrivano aggiornamenti positivi su Knives Out 3, il film di Rian Johnson che arriverà dopo Cena con delitto e Glass Onion.

In un articolo di Deadline incentrato sulla casa di produzione T-Street di Rian Johnson e Ram Bergman si cita infatti il film con Daniel Craig che entrerà in produzione “nel corso dell’anno“.

L’ultimo aggiornamento in proposito, ricordiamo, risale a ottobre, con Rian Johnson che si stava rimboccando le maniche per finire la sceneggiatura.

“Sta prendendo forma. Ovviamente non potevo lavorare durante lo sciopero, e, ora che è finito, mi sto immergendo a pieno regime nel lavoro” aveva spiegato. “Ho l’idea di base, ho l’ambientazione, ho bene in mente come sarà. Ora si tratta solo di scriverlo davvero!“.