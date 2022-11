Knives Out 3: il produttore parla dei tempi di lavorazione dei film della saga

Dopo Glass Onion – Knives Out, quanto bisognerà attendere per poter ammirare Knives Out 3?

“Bella domanda” ha commentato il produttore Ram Bergman durante un’intervista con Comicbook, prima di parlare nello specifico dei tempi di lavorazione dei film della saga:

Per il primo [Rian Johnson] aveva già da anni l’idea nella sua testa, ma ha iniziato a scrivere a fine gennaio e per fine ottobre stavamo girando, è stato tutto velocissimo. Per questo film non aveva già un’idea. Dal momento che ha iniziato a scrivere, tra i nove e i dodici mesi dopo eravamo sul set. La notizia positiva è che è molto motivato a lavorare al prossimo il prima possibile. Vedremo quanto veloce sarà, ma sarà impegnativo.

Johnson ha spiegato alla stampa che la sua intenzione è iniziare a scrivere il terzo film di Knives Out a gennaio, perciò se la produzione iniziasse entro la fine dell’anno, la pellicola potrebbe uscire a inizio 2024.