Knives Out 3: Rian Johnson ha “una grande nuvola d’idee” per il sequel di Glass Onion

Glass Onion – Knives Out è appena diventato il quarto film più visto di sempre in streaming su Netflix dando conferma alla compagnia che i 450 milioni di dollari sborsati per blindare Rian Johnson, Ram Bergman e Daniel Craig sono stati soldi ben spesi.

Visto che l’accordo siglato dal filmmaker, dal suo socio e dalla star di Knives Out prevede due iterazioni del franchise, c’è grande attesa per il terzo capitolo che uscirà chissà quanto tempo dopo Glass Onion (LEGGI LA RECENSIONE).

Rian Johnson, chiacchierando con Empire magazine, ha svelato di avere “una grande nuvola d’idee” per la pellicola, ma di non aver ancora messo a fuoco su quale concentrarsi.

Il mio prossimo progetto sarà il nuovo film di Benoit Blanc perché, ora come ora, è la cosa più eccitante per me. Mi prende decisamente bene. Ogni volta che faccio un film sento proprio di doverlo necessariamente fare perché non riesco a immaginarmi alle prese con altro. E voglio saltare a bordo della prossima avventura di Benoit Blanc perché non riesco a pensare a nessun’altra storia. Ho una grande nuvola d’idee, ma non è ancora tutto a fuoco. È emozionante e sarà molto, molto differente da Glass Onion. È l’aspetto che mi eccita di più.

Parlando del suo approccio creativo e di come struttura il suo lavoro, Rian Johnson dice:

Comincio strutturalmente. Parto dai taccuini. Non comincio dal crimine, comincio con la struttura della storia e quello che sarà il viaggio del pubblico attraverso la storia. Che ha sì a che fare con un crimine, ma c’è molto di più. Ha a che fare con chi ci sta a cuore e perché. Per me è un approccio grandioso che si situa all’opposto di “Inventiamoci un grandioso omicidio” dove finisci per diventare pazzo cercando di farlo.

