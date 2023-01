Knives Out: un fan ha individuato una “sfumatura” di Benoit Blanc nel Bond di No Time to Die

Tra Cena con delitto e Glass Onion – Knives Out Daniel Craig non ha avuto modo di vestire i panni di Benoit Blanc, anche se un utente di Twitter crede il contrario.

@DanJamesFrank ha infatti notato che una sfumatura di Blanc ha fatto capolino in una scena di No time To Die, ultimo film in cui Craig ha vestito i panni di James Bond.

la scena in questione è quella in cui Bond interroga Blofeld. Lo potete sentire qua sotto:

he’s got benoit in him this entire scene pic.twitter.com/w6E0QqkJBt — starboy™ (@DanJamesFrank) January 1, 2023

Voi cosa ne pensate?

