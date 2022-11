Knives Out: Rian Johnson intende lavorare al terzo film quanto prima

Manca sempre meno all’uscita di Glass Onion – Knives Out, il sequel di Cena con delitto in cui il detective Benoît Blanc di Daniel Craig va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Sono passati tre anni dall’uscita del primo film arrivato nei cinema, e sembra che il terzo sia già una priorità per il regista Rian Johnson, come spiegato a Total Film:

Per un po’ ho pensato che avrei dovuto dirigere qualcos’altro prima, ma la verità è che mi sono divertito tantissimo a realizzare questo, e la sfida creativa legata all’impostazione di un terzo film completamente diverso dai primi due al momento è quella più interessante per me. Perciò potrei decidere di immergermi completamente nella scrittura e vedere cosa ne esce.

Il regista ha poi sottolineato durante un’intervista con EW che il secondo film sarà molto diverso dal primo e che intende continuare a dare a ogni storia un carattere autonomo e unico. Ha chiarito, inoltre, che Daniel Craig non sarà il protagonista:

È un errore del genere credere che il tuo investigatore sia il protagonista. Benoit Blanc è la stella polare costante di questi film, ma bisogna pensare a lui come a un investigatore, non come a un protagonista. La storia deve essere autonoma in base ai sospettati, all’omicidio e alla vittima. Benoit deve farsi strada in tutto questo ovviamente, ma quello che c’è in gioco non riguarda mai lui.

Cosa ne pensate e quanto attendete Glass Onion – Knives Out? Potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto, a patto di essere iscritti a BadTaste+.

