Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

In una recente intervista con Variety, Aaron Taylor-Johnson ha parlato della sua esperienza sul set di Kraven il cacciatore, il nuovo film Sony in arrivo l’anno prossimo. LEGGI – Kraven il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson sfreccia a Londra nelle nuove foto dal set L’attore ha descritto il suo personaggio definendolo uno dei “più noti e iconici antieroi della Marvel, il rivale numero uno di Spider-Man“. Ha poi ammesso di aver trovato emozionante che Kraven non sia “un alieno o uno stregone. È solo un cacciatore, un uomo con una condanna. Un amante degli animali e un protettore del mondo naturale“. Ha concluso, infine, che a differenza di altri film Marvel “questo è stato girato interamente in esterni“. Diretto da J. C. Chandor, Kraven il cacciatore sarà al cinema il 19 gennaio 2023. Nel cast troviamo Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, oltre a Russell Crowe, Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero). Quanto attendete la pellicola Sony basata sul personaggio della Marvel? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Restando in tema Marvel, vi ricordiamo che qualora foste interessati o interessate a visitare l’Avengers Campus d’imminente apertura a Disneyland Paris e a soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel potete farlo, a un prezzo peraltro decisamente vantaggioso, grazie all’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it”, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.