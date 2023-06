Vedremo mai lo scontro tra Spider-Man e Kraven il Cacciatore sul grande schermo? Mai dire mai.

In concomitanza con l’arrivo in rete del primo trailer del cinecomic di Kraven, Aaron Taylor-Johnson, protagonista del film, ha voluto stuzzicare i fan su Instagram postando una storia in cui ha scritto: “Spider-Man… sto arrivando per te”.

Trovate lo screenshot della storia qua sotto:

Diretto da J. C. Chandor, Kraven il cacciatore sarà al cinema ad ottobre del 2023. Nel cast troviamo Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, oltre a Russell Crowe, Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero). Questa la trama:

Kraven Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il protagonista di questo film vietato ai minori di 14 anni.

Quanto attendete la pellicola Sony basata sul personaggio della Marvel? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

