Le riprese di, il nuovo cinecomic della Sony Pictures tratto dai fumetti Marvel, sono ufficialmente in corso a Londra. A testimoniarlo, i video provenienti dal set in città che mostrano la produzione (con il titolo di lavorazione) impegnata in una complessa scena d’azione a bordo di un veicolo.

Nel video vediamo la controfigura di Aaron Taylor-Johnson appesa fuori da un van. L’attore sembra indossare una specie di completo senza calzini o scarpe, e si arrampica sul van che corre all’impazzata, cercando di afferrare il guidatore:

In un altro filmato vediamo le prove di scena in strada, nel quartiere di Ludgate Hill (nei pressi della cattedrale di Saint Paul), con diverse comparse impegnate “sul campo”:

Rehearsal on Ludgate Hill for filming of #KravenTheHunter yesterday. pic.twitter.com/SrtT7z26NH — andrea (@daisydoll1972) March 20, 2022

Kraven il Cacciatore sarà il prossimo film Marvel dell’universo Sony dopo Morbius (atteso per il 31 marzo) con J.C. Chandor alla regia su una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Nel cast di Kraven vi saranno Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, oltre a Russell Crowe, Ariana De Bose (Calypso), Fred Hechinger (che sarà Camaleonte) e Christopher Abbott (Straniero).

Quanto attendete la pellicola Sony basata sul personaggio della Marvel? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto! Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!