Il Sundance Film Festival, come da programma, ha premiato Kristen Stewart con il Visionary Award, che l’attrice ha accettato parlando poi della differenza di visione attorno al ruolo di regista e attore.

LEGGI – La lista dei 10 migliori film passati al Sundance Film Festival

Come dichiarato dall’attrice ai microfoni di Variety:

Quando mi hanno detto del Visionary Award mi sono detta che fosse una strana scelta di parole. Insomma, come attore non vieni spesso premiato per la tua “visione”. Ti inserisci come parte della visione di qualcun altro, sei al servizio del messaggio che loro vogliono mandare e ne sei veicolo diretto.

Ha poi aggiunto:

Gli attori sono come tanti piccoli soldati mandati al fronte per combattere le cause di qualcun altro. E ovviamente essere poi ospiti di questi festival è l’apice di questa marcia. Insomma, se realizzi un film indie in America e riesci ad arrivare al Sundance… beh, ce l’hai fatta!

L’attrice ha poi accennato ad un altro motivo per cui si trovata al Sundance, oltre che l’accettare il premio e presentare due film (Love Lies Bleeding e Love Me), ossia cercare finanziatori per il suo prossimo progetto, di cui curerà la regia, The Chronology of Water:

Beh, per questo siamo qui! Vorrei avere delle novità, ma ho intenzione di realizzare quel caz*o di film a tutti i costi!

Cosa ne pensate delle parole di Kristen Stewart? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate