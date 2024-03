Kristen Stewart è stata ospite del The Late Show With Stephen Colbert per parlare del suo ultimo film, Love Lies Bleeding.

Durante la chiacchierata, il conduttore ha parlato della copertina di Rolling Stone con protagonista l’attrice che ha attirato numerose critiche.

“Prima che mostri la copertina, voglio che tu sappia e che il pubblico sappia che la trovo bellissima, ma ci è stato chiesto da CBS di non mostrarla. Non credevano fosse una bella idea e non capisco perché“.

Stewart ha risposto che nella società ci sono due pesi e due misure nel giudicare certe cose:

È un po’ ironico visto che ho visto un mucchio di peli pubici maschili sulle copertine. Ho visto tante mani dentro pantaloni sbottonati.

Stando all’attrice, certe immagini provocano fastidio in “persone che sono sessiste e omofobe” e ha poi rivolto un messaggio a tutti coloro che hanno da ridire su queste immagini: “Vaffanc*lo“.

