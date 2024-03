In un’intervista per NBC News dedicata alla promozione del suo ultimo film, Love Lies Bleeding, Kristen Stewart ha parlato dell’approccio del film nel mostrare una sessualità e scene di sesso più reali, vere e intime.

L’attrice ha parlato di come nel film si sia cercato di trovare a ricreare quell’atmosfera che si nasconde nei dettagli di un contatto fisico tra partner, e si è inoltre dichiarata stufa del classico approccio quando si tratta di mostrare intimità sul grande schermo:

La solita ordinaria monotonia delle scene di sesso simulato che si vedono di solito, come se fosse una casella da spuntare, è davvero ripetitiva. E quando gli attori si ritrovano in queste situazioni preconfezionate li vedi e ti danno quella sensazione da: “Ok, ora dovremmo baciarci e poi fare sesso”. Ma non funziona così tra le persone che vogliono fare sesso nella vita reale, e sono stanca di vedere questo tipo di scene!

L’attrice ha spiegato che in Love Lies Bleeding il sesso mostrato è legato alle parole, al dialogo tra partner, al “condividere uno spazio insieme per ricreare una scena intima reale nella sua interezza, che non sembri un’accozzaglia di diverse inquadrature”.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate