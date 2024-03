Po, il leggendario Guerriero Dragone, sta per tornare in Kung Fu Panda 4, in uscita il 21 marzo.

Racconta il regista del film, Mike Mitchell, il modo in cui questa nuova avventura chiude il cerchio della storia di Po.

Quando stavamo realizzando il terzo film, pensavamo: “Wow, sta davvero finendo”. E quindi per questo, probabilmente la ragione per cui ci è voluto così tanto per arrivare al grande schermo è che non abbiamo iniziato finché non eravamo sicuri di avere la storia giusta. Si tratta di trovare la storia perfetta. Non vogliamo semplicemente raccontarne un’altra. Deve essere qualcosa che fa evolvere Po e Po deve imparare qualcosa, deve davvero avanzare al livello successivo.

Continua:

Se ricordi, nel film precedente, Po aveva già raggiunto la vetta. Ce l’aveva fatta. È il Guerriero Dragone. È quello che voleva, chi avrebbe immaginato nella prima parte che potesse raggiungere tutto questo? Quindi, per questo film, ci siamo chiesti: “E se togliessimo tutto questo? Come si sentirebbe?” E in questo contesto abbiamo individuato temi davvero forti, temi che riteniamo importanti per l’epoca attuale.

Nel film ritroviamo il villain del primo capitolo, Tai Lung, a cui presta voce nella versione originale Ian McShane. Racconta Mitchell a proposito di questo ritorno:

Non c’era nessun piano alternativo. Ci siamo focalizzati sul ritorno di Tai Lung. E devo dire che una delle cose che, a mio avviso, rende questa serie eterna è Jack Black come Kung Fu Panda, ma anche i cattivi. Credo che questa sia la migliore serie al mondo basata sui villain. Penso che abbia creato i migliori antagonisti di tutti i tempi. Il mio preferito è Tai Lung. Quindi, per questo film, ci siamo detti: “Ragazzi, dobbiamo farcela con questo cattivo e assicurarci che sia più formidabile dei tre precedenti.” Sento che ci siamo riusciti. E parte di ciò è stato riportare Tai Lung solo per dimostrare che sapevamo cosa stavamo facendo. E sono un grande fan anche di Ian McShane. È fantastico lavorare con lui.

