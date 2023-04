Durante la presentazione della Universal Pictures alla CinemaCon, Jack Black ha svelato i primi dettagli della trama di Kung Fu Panda 4.

Come raccontato da Comicbook, l’attore è salito sul palco per leggere la sinossi del film animato e ha svelato che la storia ruota attorno a Po che cerca un successore e che si ritrova a combattere contro un cattivo chiamato Camaleonte. Il suo potere è richiamare i cattivi battuti in passato.

🔔 | Jack Black teases #KungFuPanda 4 with dramatic reading at #CinemaCon2023 More below 👇 pic.twitter.com/Qzlb1reQzy — Beat 102 103 (@beat102103) April 27, 2023

La data d’uscita di Kung Fu Panda 4 è fissata all’8 marzo 2024.

