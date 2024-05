A otto anni dalla conclusione della trilogia originale, Kung Fu Panda 4 ha ricevuto un’ottima accoglienza sia di pubblico che di critica questo marzo e sembra che le avventure di Po e dei Cinque Cicloni non siano finite qua… anche se ci sarà da aspettare.

Intervistato da ComicBook, il regista del quarto capitolo della saga del Guerriero Dragone Mike Mitchell, ha parlato della possibilità concreta di proseguire con altri film del franchise, ma ha anche ammesso che, per avere un buon prodotto, il pubblico dovrà pazientare per almeno altri tre anni:

Anche se la tecnologia si è evoluta, per queste cose ci vogliono sempre almeno tre anni. Non so bene perché. Ma forse ha a che fare col fatto che per fare un sequel devi assicurarti sempre che sia almeno cinque volte superiore al primo.

C’é ancora molto da raccontare, e non sarà mai qualcosa di totalmente intimo, sarà sempre azione, tanta fantastica azione. È difficile per me immaginarmi un film del genere che si svolge tutto in una sola stanza. Anche per questo film avevamo così tante idee che non siamo nemmeno riusciti ad inserire tutte.