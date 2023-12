Kurt e Wyatt Russell, padre e figlio, recitano insieme nella serie Monarch: Legacy of Monsters in cui interpretano lo stesso personaggio in epoche diverse.

Intervistati da Comic Book i due hanno condiviso un ricordo di famiglia su Ace Ventura. Dice Kurt:

Quando aveva dieci anni, o forse ne avevi nove, siamo andati a vedere un film che lui voleva vedessimo, che era Ace Ventura. Lui l’aveva già visto e io e Goldie (Hawn) eravamo seduti al suo fianco al cinema. Nel momento in cui le luci si abbassano dice – e aveva la zeppola a quei tempi: “Preparatevi a vedere il film più divertente della vostra vita.”

Pronuncia l’ultima parte imitando la voce che aveva allora il figlio ed entrambi scoppiano a ridere. Commenta Wyatt:

E lo era. Non ci ha delusi.

