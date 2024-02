Ospite del celebre formato di GQ in cui l’ospite hollywoodiano di turno ripercorre i ruoli più iconici della sua carriera, Kurt Russell ha avuto modo di ricordare la sua esperienza con Tombstone, il western del regista italogreco George P. Cosmatos (scomparso nel 2005 a soli 64 anni), dove ha recitato insieme a colleghi come Val Kilmer, Sam Elliott, Michael Biehn, Stephen Lang e Bill Paxton.

Ammettendo di essere consapevole che oggi Tombstone viene ricordato come uno dei migliori western di sempre, Kurt Russell dice, parlando anche della situazione venutasi a creare con il quasi coevo Wyatt Earp con Kevin Costner:

Ora viene considerato uno dei migliori film western di sempre e sono felice di sentirlo. Non posso affermare io una cosa del genere, ma posso dire che mi piace sentirlo dire. Sempre più persone lo sostengono. Sull’impatto del film, beh… Non intendo dirlo assolutamente in modo negativo, anche se c’erano certe persone coinvolte, e Kevin Costner non era una di queste, Kevin è una brava persona, ma c’erano altre persone coinvolte che non sono state proprio simpatiche con me (in Tombstone Kurt Russell interpretava il pistolero e sceriffo realmente esistito Wyatt Earp, poi interpretato anche da Costner nel film diretto da Lawrence Kasdan, ndr.) […] Quei film sono usciti molto vicini l’uno all’altro, Wyatt Earp e Tombstone. Grandi cose su entrambi.

Ma c’è una questione innegabile. Nominami un altro western di cui puoi ricordare così tanti dialoghi quanto quelli che la gente ricorda di Tombstone. Non c’è proprio paragone. Con Tombstone avviene molto più di qualsiasi altro western ed è indiscutibile. E se mi chiedi se è stato fantastico lavorare con Val Kilmer, interprete di Doc Holliday in Tombstone, la risposta è assolutamente sì.