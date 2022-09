Kyle MacLachlan si sentiva un reietto nell’ambiente cinematografico dopo l’insuccesso di Dune

Ospite nel canale You Tube di Criterion Collection Kyle MacLachlan è tornato brevemente a parlare di Dune, adattamento cinematografico di David Lynch dell’opera sci-fi in cui l’attore vestiva i panni del protagonista, ovvero Paul Atreides.

La riflessione dell’attore riguarda in particolare la sua carriera dopo aver preso parte al film che, come tutti sappiamo, non ha avuto molto successo:

Dune non è andato molto bene. Dopo aver preso parte al film mi sentivo come un reietto nell’ambiente hollywoodiano. Niente lavori, niente di niente.

