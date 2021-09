LEGGI ANCHE – La Bambola Assassina: il regista del reboot vorrebbe realizzare un sequel

Nel 2019 è approdato nelle sale un reboot didiretto da Lars Klevberg (Polaroid).

Ad oggi non abbiamo avuto notizie su un eventuale sequel del film. E proprio su questo aspetto del reboot si è recentemente espresso anche Don Mancini, creatore originale del noto franchise horror.

Parlando con Den of Geek Mancini si è detto sollevato dal fatto che il reboot del 2019 non abbia colpito nel segno, anche se ovviamente non prova nessun rancore nei riguardi del regista del film:

Non ho mai nutrito alcun tipo di rancore nei confronti degli stessi registi perché so che stavano facendo il loro lavoro e per loro sarà stata un’entusiasmante opportunità poter entrare nel settore con il personaggio di un franchise. Ma allo stesso tempo mi sento come sollevato da come tutto sia andato a finire.

L’ipotesi di un sequel del film del 2019 è quasi da escludere, anche in virtù del fatto che la serie televisiva Chucky arriverà ad ottobre su Syfy.

Questa la sinossi ufficiale:

Karen (Aubrey Plaza), una mamma single, regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola “Buddi” per il suo compleanno, ignara della sua natura sinistra.

Nel remake, la bambola sarà un giocattolo difettoso dotato di intelligenza artificiale priva di limiti sia nell’imparare che nell’usare violenza.

Diretto da Lars Klevberg (Polaroid), il film vede nel cast anche Beatrice Kitsos, Ty Consiglio, Carlease Burke e Mark Hamill.

Scritto da Tyler Burton Smith e prodotto da David Katzenberg e Seth Grahame-Smith, il film è uscito il 19 giugno 2019 in Italia.

