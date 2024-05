Una manciata di settimane fa, abbiamo appreso che la Warner ha in cantiere due nuovi film live action de Il Signore degli Anelli con Peter Jackson, Philippa Boyens e Fran Walsh alla produzione: il primo a partire sarà La caccia a Gollum e vedrà Andy Serkis dietro alla macchina da presa.

Il blockbuster prenderà le mosse da quello che, circa la “caccia a Gollum”, viene raccontato nelle appendici de Il Signore degli Anelli e, proprio per questa ragione, c’è parecchio ottimismo da parte di Serkis and co circa la possibilità di riportare in scena alcuni volti visti nelle due Trilogie tolkeniane già dirette da Peter Jackson.

Viggo Mortensen e il ritorno di Aragorn

Ed è proprio di un possibile ritorno nei panni di Aragorn che Viggo Mortensen ha parlato durante una chiacchierata con GQ in cui ha detto:

Certo. Non so esattamente quale sia la storia, non ho avuto modo di leggerla. Forse ne sentirò parlare prima o poi. Mi piace interpretare quel personaggio. Ho imparato molto interpretandolo. Mi è piaciuto molto. Lo farei solo se fossi adatto al ruolo in termini di, sai, dell’età che ho ora e così via. Lo farei solo se fossi adatto al personaggio. Altrimenti sarebbe sciocco farlo.

