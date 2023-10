La casa dei fantasmi di Justin Simien è uscito nei cinema il 23 agosto e si è rivelato un disastro al box office. Si pensa che possa però recuperare con le visualizzazioni streaming, considerato soprattutto che ci avviciniamo ad Halloween.

Il regista ha parlato con Screen Rant a proposito del cast, rivelando che Jared Leto come interprete del Fantasma della Cappelliera non è stata una sua scelta, ma gli è stato imposto dalla Disney. Si ritiene però molto soddisfatto del lavoro dell’attore.

Era più che altro un lavoro di voiceover per quella parte. La Disney è qualcosa di gigante e non sai mai davvero per certo dove si inserirà nei loro piani quello a cui stai lavorando. Con Jared è accaduto semplicemente che mi hanno detto: “Sarà Jared Leto (l’interprete del Fantasma della Cappelliera, ndr.)” Ed ero contento che lui fosse così a suo agio nell’essere collaborativo, lasciandoci capire alcuni lati del suo aspetto mentre lui ci lavorava duramente. Perché per lui non è solo una voce, anche quando registravamo aveva i denti e il cappello. Cercava di trovare una fisicità e un personaggio a tutto tondo.