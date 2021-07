LEGGI ANCHE – La casa dei fantasmi: Justin Simien dirigerà il remake per la Disney

Secondo quanto riportato da Deadline (Judas and the Black Messiah) e(Il viaggio delle ragazze) sarebbero in trattative per essere i protagonisti del nuovo adattamento di(Haunted Mansion), film basato sulla celeberrima attrazione di Disneyland che sarà diretto da(Dear White People, Bad Hair)

Dan Lin e Jonathan Eirich (Aladdin) produrranno il film attraverso la Rideback. Nick Reynolds sarà invece il produttore esecutivo.

Il primo La casa dei fantasmi è stato diretto da Rob Minkoff (Il Re Leone, Stuart Little) e interpretato da Eddie Murphy. Uscito nello stesso anno del primo Pirati dei Caraibi, lungometraggio anch’esso basato sull’attrazione dei theme park della major, non ottenne però lo stesso sensazionale successo di pubblico.

Il Phantom Manor ospitato a Disneyland Paris e la versione europea dell’attrazione ed è situata nell’area tematica Frontierland. Anche se l’ispirazione della ride resta, chiaramente, la medesima di quelle presenti nei parchi statunitensi, i Disney Imagineering hanno scelto di ampliare la mitologia e la storia della stessa collegandola, in maniera diretta, a quella del Big Thunder Mountain, l’ottovolante mine train che si affaccia sul lago antistante al lugubre maniero.

