Owen Wilson non è la prima volta che si trova a che fare con delle case infestate. A breve lo vedremo nel film Disney La casa die fantasmi, pellicola basata sulla nota attrazione dei parchi Disney. Ma in passato, più precisamente nel 1999, l’attore ha partecipato anche a Haunting – Presenze, film del 1999 ispirato a L’incubo di Hill House.

In una recente intervista ComicBook.com ha scherzato con l’attore riguardo al destino del suo personaggio nel film Disney, che, probabilmente non sarà quello che ha subito in Haunting.

“Sì. Beh, attenzione a fare questa supposizione”, ha scherzato Wilson continuando:

Non voglio svelare troppo. Ma sì, è stato bello avere la possibilità, dopo aver sperimentato quel genere con quel film, di provare a vivere l’intera storia… e di vivere. Per favore, fate il tifo per me.

La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Diretto da Justin Simien, il film è interpretato da un cast stellare che include anche LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, Jared Leto. Il film è prodotto da Dan Lin e Jonathan Eirich, mentre Nick Reynolds e Tom Peitzman sono i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate delle parole di Owen Wilson? Lasciate un commento!

Classifiche consigliate