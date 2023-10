Da la commedia Disney La casa dei fantasmi fino alla versione restaurata in 4K di Per un pugno di dollari di Sergio Leone. Queste sono solo alcune delle uscite in home video di novembre targate Eagle Pictures.

Qua sotto potete leggere il comunicato stampa con tutti i dettagli:

IL FAMILY MOVIE DISNEY “LA CASA DEI FANTASMI”, IL CULT WESTERN DI SERGIO LEONE “PER UN PUGNO DI DOLLARI”, IL RITORNO DI JOHNNY DEPP NEL FILM IN COSTUME “JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE” E LO SPECIALE COFANETTO “MONTALBANO – LA SERIE COMPLETA” IN HOME VIDEO CON EAGLE PICTURES

Intrattenimento per tutta la famiglia, cult senza tempo, premi Oscar® e i personaggi più amati della tv tra le release Home Video di novembre targate Eagle Pictures. Dal 15 novembre arriva nelle versioni DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD “LA CASA DEI FANTASMI”, il family movie targato Disney ispirato all’omonima attrazione del parco a tema Disneyland. Una divertente avventura fantasy che vanta un cast stellare e da Oscar® in cui spiccano LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, oltre a Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo del celebre personaggio The Hatbox Ghost. Il film racconta la storia di una donna (Rosario Dawson) e di suo figlio che arruolano un eterogeneo gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa dagli abusivi inquilini soprannaturali. Tra vibrazioni jazz e una New Orleans molto suggestiva, “LA CASA DEI FANTASMI” oscilla tra il fiabesco e l’epico conquistando grandi e bambini.

Sempre dal 15 novembre in arrivo il western cult “PER UN PUGNO DI DOLLARI” (1964), primo capitolo della trilogia del dollaro diretta da Sergio Leone e interpretata da Clint Eastwood, edito per la collana 4Kult in 4K Ultra HD, contenente anche un’esclusiva card da collezione numerata. Il film è proposto anche in due nuove edizioni DVD e Blu-ray con contenuti extra inediti. Con l’indimenticabile musica del Premio Oscar® Ennio Morricone (vincitore del Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora), il film innalza Clint Eastwood a icona di nuovo eroe e apre nuovi orizzonti rispetto ai western classici americani, diventando caposaldo del genere spaghetti western. Ispirato a “La sfida dei samurai” di Akira Kurosawa, “PER UN PUGNO DI DOLLARI” racconta di un pistolero solitario che arriva in una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico dove i Rojo e i Baxter si contendono il controllo del traffico di liquori e armi. Con uno stratagemma lo straniero riesce a far sì che le due famiglie che si spartiscono l’affare si facciano fuori a vicenda…

Dal 23 novembre disponibile in DVD e Blu-ray il melodramma in maschera “JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE”, che segna il grande ritorno sulla scena della star Johnny Depp nei panni di Re Luigi XV di Francia. Film d’apertura della 76esima edizione del Festival di Cannes, “JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE” è una storia di emancipazione femminile, diretta e interpretata da Maïwenn, qui nelle fascinose vesti di una giovane cortigiana. Un biopic storico dalle sfumature ironiche e intriganti, ricco di passione e colpi di scena, che raggiunge un fascino senza pari anche grazie alla colonna sonora del Premio Oscar® Stephen Warbeck. Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l’altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del Re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte.

Ancora dal 23 novembre in uscita lo speciale cofanetto “MONTALBANO – LA SERIE COMPLETA” in formato DVD, che include tutti i 37 film della fiction tv) tratti dai celebri romanzi di Andrea Camilleri. Un’edizione imperdibile ricca di contenuti extra, ospitati in uno speciale DVD, che comprende anche un booklet di approfondimento, un’esclusiva card numerata e un gadget speciale, un segnalibro dedicato proprio all’amato protagonista. Il pubblico incontra il commissario Montalbano per la prima volta nel 1994 quando Andrea Camilleri pubblica il romanzo La forma dell’acqua, mentre il primo episodio della fiction, intitolato “Il commissario Montalbano: Il ladro di merendine”, viene trasmesso in TV nel 1999. Nel corso della sua ventennale messa in onda, la serie è stata acclamata dalla critica televisiva per il fascino delle ambientazioni, la scrittura delle storie raccontate e il carisma dei personaggi. La fiction ottiene risultati record anche a livello di audience, affermandosi come la serie più seguita del panorama televisivo contemporaneo italiano, trasmessa in più di 20 paesi al mondo. “Il commissario Montalbano” racconta le vicende di Salvo Montalbano, l’acuto commissario di polizia nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata, in ogni episodio alle prese con crimini di mafia, omicidi e rapimenti. Grazie al suo profondo intuito e allo spiccato acume investigativo, l’antieroe Montalbano riesce sempre a fiutare la pista giusta.

