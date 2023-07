La casa dei fantasmi, basato sulla celebre attrazione Disney, uscirà al cinema in Italia il 23 agosto. Sappiamo che gli attori sono sempre i volti più noti e riconoscibili nella produzione di un film, ma è altrettanto vero che esistono figure nell’ombra che contribuisco in maniera sostanziale alla buona riuscita di un prodotto. E in questo periodo di scioperi e rivendicazioni è significativo più che mai.

Questo film decisamente non fa eccezione visti i nomi del cast: Winona Ryder, Jamie Lee Curtis, Rosario Dawson, Jared Leto e molti altri. Ma d’altra parte i ringraziamenti sono d’obbligo per alcune figure chiave meno note al pubblico.

Ne ha parlato con Comic Book proprio il regista del film La casa dei fantasmi Justin Simien:

Devo ringraziare il mio montatore, Philp Bartell. Siamo stati in post produzione per molto tempo. C’erano molte riprese e test e prove e sperimentazioni per un film come questo, specialmente della Disney. Si tratta di una grande parte del processo e davvero, non avrei potuto farcela senza di lui.

Simien ha parole di gratitudine anche per il compositore del film:

E anche il mio compositore, Kris Bowers, con cui lavoro dai tempi della mia serie TV Dear White People. Ha questa abilità magica di prendere una colonna sonora classica, di un film, jazz, pop e fonderle insieme. (…) Loro sono due persone di cui non parlo mai abbastanza.

FONTE: Comic Book

