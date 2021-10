La casa impiegata sul set diè diventata un museo dedicato al film di Tim Burton grazie ai suoi proprietari.

Dopo aver acquistato la proprietà circa un anno fa, Joey Klops e sua moglie hanno deciso di trasformarla in un vero e proprio museo visitabile (a titolo gratuito) esponendo oggetti da collezione e anche di scena raccolti nel corso degli anni sin dal 1990.

I vicini della coppia hanno fatto loro dono, infatti, di materiali provenienti dal set del film di Tim Burton come targhe e un paio di forbici originali usate da Johnny Depp in persona.

Ecco anche la pagina Instagram dedicata a quella che è stata definita Scissorland:

La sinossi del film di Tim Burton:

C’era una volta, in un castello su una collina, un inventore la cui più grande creazione si chiamava Edward. Anche se Edward aveva uno charm irresistibile, non era del tutto perfetto. La morte improvvisa dell’inventore lo ha lasciato incompleto, con forbici affilate al posto delle mani. Da allora, Edward vive da solo nell’oscurità finché un giorno una gentilissima presentatrice Avon lo porta a casa sua per vivere con la sua famiglia. E così hanno inizio le fantastiche avventure di Edward in un paradiso color pastello noto come Suburbia.