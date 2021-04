Nel 2013 approdava nelle sale(Evil Dead), remake firmato dadell’iconico film di Sam Raimi.

E lo stesso Alvarez nelle ultime ore ha voluto pubblicare sul suo profilo Twitter delle foto probabilmente mai pubblicate che ci portano nel backstage del suo film.

Potete vedere tutte le foto nel post qua sotto:

Here's a few #EvilDead pics (I think…) were never released before… pic.twitter.com/lwGOWUQbX1

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film del 2013:

Mia, una ragazza la cui vita è segnata dal lutto e dalla tossicodipendenza, chiede al fratello David, a Natalie, la ragazza di lui e agli amici d’infanzia Olivia ed Eric di unirsi a lei nel vecchio cottage di famiglia per aiutarla a liberarsi dei suoi demoni. Una volta arrivati sul posto, Mia distrugge davanti a tutti l’ultima dose di droga in suo possesso e giura che smetterà per sempre di usarla. I ragazzi scoprono poi con orrore che qualcuno è entrato nella casa abbandonata e che la cantina è stata trasformata in un grottesco altare circondato da decine di animali mummificati. Eric trova un antico libro e ne resta affascinato. Soggiogato completamente dal misterioso contenuto, legge alcuni passi a voce alta, ignaro delle spaventose conseguenze che sta per scatenare.