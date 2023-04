Attenzione: l'articolo contiene spoiler

A metà marzo, quando La casa – il risveglio del male veniva presentato al SXSW Festival, il regista Lee Cronin spiegava che Bruce Campbell, lo storico interprete di La casa, era “nascosto da qualche parte” nel film:

Mi sembrava sensato, per far proseguire il franchise portandolo in un luogo nuovo e per sbloccare il suo potenziale, liberarlo dall’Ash Williams di Bruce Campbell. Ma Bruce è nascosto nel film da qualche parte. C’è una piccola presenza di Bruce. Darò 50 dollari alla prima persona che lo troverà e me lo comunicherà scrivendolo su twitter.

Parlando con NME aveva poi aggiunto che, dopo la proiezione al festival di Austin, qualcuno aveva azzeccato il momento preciso in cui Bruce Campbell compariva nel lungometraggio, ma di non aver ancora allungato i 50 dollari al vincitore. Parlando della partecipazione dello storico protagonista di Evil Dead diceva pure:

Bruce è venuto in Irlanda mentre stavamo lavorando al sound mix del film e gli ho chiesto se poteva fare questo minuscolo, piccolo cameo. E la cosa divertente è che non è necessariamente Bruce Campbell che interpreta qualcun altro, perché potrebbe benissimo trattarsi di Ash Williams.

Già, ma quindi dove compare?

Il cameo vocale di Bruce Campbell in La casa – il risveglio del male

Se avete visto il film sapete che a un certo punto il Libro dei Morti viene attivato da Danny (Morgan Davies) che riproduce dei vinili in cui un prete, Padre LIttleton, recita le arcane formule che poi scatenano il male sulla terra.

La registrazione fatta da Bruce Campbell in Irlanda aveva a che fare con alcuni dialoghi che sono stati inseriti proprio nel mix di voci udibili. Come aveva svelato lo stesso attore in un’intervista con Collider dell’estate scorsa, è uno dei preti la cui voce è ascoltabile nei dischi in oggetto anche se, come spiegava appunto Lee Cronin qualche riga più su, potrebbe anche tranquillamente trattarsi di Ash.

