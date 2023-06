Uscito a marzo 2023 La casa – Il risveglio del male è il reboot del film originale di Sam Raimi del 1981. Il regista Lee Cronin si cimenta alla regia e alla sceneggiatura del film dopo la parentesi di Fede Alvarez del 2013.

Durante un’intervista per Screen Rant Cronin ha parlato di come è stato creato l’aspetto visivo del film. Ha raccontato quindi di come si sia lasciato ispirare anche da un film fuori dall’universo creato da Raimi.

Quando scrivo, scrivo per dirigere, quindi molte di quelle idee sono state formulate durante lo sviluppo e il processo di scrittura del film. (…) Cerco punti di vista unici e aspetti e modi di raccontare una storia e rinfrescare continuamente l’estetica, per dare a voi una nuova esperienza, non scena per scena, ma inquadratura per inquadratura. Tutti questi dettagli, davvero, e questo è un film che è pieno di così tanti primi piani e momenti ricchi di dettagli. Vorrei ricordare il numero perché lo sapevo ma l’ho dimenticato, ma penso avessimo qualcosa come – qualcuno lo troverà e lo posterà online, spero, o magari devo chiamare il mio montatore – penso avessimo qualcosa come 2000 inquadrature nel film (…) Sono orgoglioso di questo, non si tratta di come le cose appaiono, ma di come quell’aspetto conferisce un tono e va ad alimentare l’intera esperienza del film. Abbiamo dei grandi esterni a inizio film, ma una volta che andiamo all’interno dell’edificio è tutto piuttosto claustrofobico e blindato. Qualcosa che io e il mio direttore della fotografia abbiamo discusso molto era che volevamo sembrasse ancora come se fosse una cosa epica, le scelte che abbiamo fatto con le lenti e come volevamo approcciarci, e trasmettere una sensazione da grande schermo. Abbiamo parlato di Alien, sei intrappolato dentro questa navicella spaziale, ma comunque senti quella grandezza, quel senso di spettacolo e questo era qualcosa su cui abbiamo lavorato molto duramente nella preparazione.