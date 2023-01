La casa – Il risveglio del male, il regista parla della nuova ambientazione e dei riferimenti al film originale

Lee Cronin ha parlato con Total Film di La casa – Il risveglio del male (Evil Dead Rise), che arriverà nelle sale italiane il 20 aprile.

Il regista ha parlato nello specifico del rapporto tra vecchio e nuovo in questo nuovo capitolo:

Doveva comunque mantenere un certo senso di claustrofobia, che si è tradotto bene dalla capanna a un ambiente urbano. Qui si parla di una famiglia in un palazzo fatiscente bloccata nel suo appartamento. Segue lo stesso ritmo, ma è in uno spazio più moderno. Non c’è Ash in questa storia e non c’è nessuna capanna nel bosco, che sono due degli elementi iconici di “La casa”. Ma nel film ci sono il libro e ovviamente un gran numero di entità maligne.