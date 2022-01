LEGGIO ANCHE – La città incantata: la doppiatrice originale di Yubaba sui consigli di Hayao Miyazaki

Sullo store online Donguri Kyowakoku è possibile acquistare un peculiare puzzle 3D di uno dei luoghi più iconici del cinema d’animazione giapponese, ovverodi Hayao Miyazaki.

L’oggetto in questione ha un costo di $143. Ecco alcune immagini del prodotto:

Ricordiamo che il maestro Hayao Miyazaki sta attualmente lavorando al suo ultimo film animato intitolato How Do You Live?.

Il lungometraggio d’animazione How Do You Live? (Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?) è stato annunciato nel 2017 e si basa su un racconto del 1937 di Yoshino Genzaburo: dopo la morte del padre un giovane ragazzo si trova a dover traslocare dallo zio, affrontando un grande cambiamento spirituale.

Qua sotto potete leggere la sinossi del film animato:

Chihiro, una bambina di 10 anni, cambia casa con la famiglia. Dopo aver attraversato un tunnel si trova in un mondo inaccessibile normalmente agli umani. E’ abitato da dei minori e da strani esseri. La bambina può rimanere solo se ubbidirà alla strega Yubaba e rinuncerà al proprio nome. Nel frattempo i suoi genitori sono stati trasformati in maiali e lei dovrà darsi da fare per salvarli….

Il film è approdato nelle sale occidentali nel 2001.

