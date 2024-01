La cosa, il capolavoro datato 1982 diretto da John Carpenter e interpretato da Kurt Russell, è ancora oggi una delle pellicole sci-fi più chiacchierate di sempre, anche per via del suo ambiguo finale.

Di recente, durante la promozione di Monarch, la serie TV di Godzilla disponibile in streaming esclusivo su Apple TV+, proprio Kurt Russell ha ammesso di trovare divertente che le persone parlino, ancora oggi, della conclusione di La cosa.

Ed è di nuovo la leggendaria star che, ospite del format video di GQ in cui l’ospite di turno ripercorre i ruoli più iconici della sua carriera, ha svelato un particolare del look di MacReady, il personaggio che ha interpretato nella pellicola di Carpenter, che proprio non riusciva a digerire durante la lavorazione: il sombrero indossato per ripararsi dal freddo glaciale.

Poi gli viene domandato che detesti ancora quel capo di vestiario:

No, no, no, penso che sia perfetto. Ci sono molte cose, a volte, che qualcun altro vede e tu non vedi. Devi essere aperto a queste cose. Quella è stata tosta da digerire perché mi sono ritrovato lì a indossare questa cosa grande e sciocca in testa. Ma vedi, è lì che John non aveva paura, perché sapeva come lo avrebbe girato. E ho iniziato a ridere e pensando “Sì, è un ubriacone, non gliene frega un ca**o” e per questo ha quel sombrero.