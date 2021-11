, primo film sull’iconica famiglia arrivato sul grande schermo nel 1991, raccontava una complessa storia incentrata su identità sbagliate, impostori e amnesia, che prende piede da quando gli Addams accolgono nelle loro vite lo zio Fester (Christopher Lloyd), scomparso da 25 anni. Sebbene Gomez (Raul Julia) sia inizialmente felicissimo del ritorno di suo fratello, i suoi parenti diventano presto sospettosi a causa del fatto che l’uomo non è in grado di rammentare i ricordi dell’infanzia.

Viene così prima rivelato che questi è un impostore, poi che in realtà si tratta del vero Fester, che soffriva semplicemente di amnesia. Un insieme di così tanti colpi di scena da rendere il regista, Barry Sonnenfeld, per niente sicuro di quale fosse il miglior modo per gestire il finale.

In una conversazione con l’Hollywood Reporter in occasione del 30° anniversario del film, Sonnenfeld ha infatti ammesso come, nel finale inizialmente previsto, l’uomo continuasse a truffare Gordon Craven, venendo semplicemente adottato dagli Addams. È stata Christina Ricci, interprete di Mercoledì, a chiedere di rivelare in qualche modo che in realtà si tratta del vero Fester, confermando che era destino che si riunisse con la sua famiglia.

Ecco le parole del regista:

Gli attori erano riuniti in cerchio per la lettura del copione, e dissero a Christina tutti i motivi per cui pensavano che [il finale originale] fosse una cattiva idea. Lei andò avanti per 10 minuti, spiegando perché doveva essere il vero Fester. Io risposi: “Dateci qualche minuto”. Il [produttore] Scott [Rudin], lo [sceneggiatore Paul] Rudnick e io andammo in un angolo. Dissi: “Penso che lei non abbia tutti i torti”, e loro due concordarono. Allora chiesi a Chris [Lloyd]: “Ti importa se lui è il vero Fester o il falso?”, “Mah, no”, mi rispose lui. Così abbiamo riscritto il finale sulla base delle contestazioni del cast.

Nonostante la sua giovane età, Sonnenfeld ha notato quanto Ricci fosse integrata nell’intero processo, raccontando:

Ogni volta che un membro del cast aveva un problema andava da lei, in quanto la più chiara e intellettualmente dotata di chiunque tra loro.

Il film ha avuto un sequel nel 1993, intitolato La famiglia Addams 2, sempre diretto da Sonnenfeld. Successivamente, i personaggi sono apparsi in due lungometraggi d’animazione, il più recente arrivato nelle sale lo scorso ottobre. Intanto, Tim Burton sta dirigendo una serie tv per Netflix incentrata su Mercoledì.

Fonte: THR