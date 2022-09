La Famiglia: lanciato il crowdfunding START UP per l’edizione Blu-ray e 4K del film di Ettore Scola

CG entertainment ha lanciato una nuova campagna di Crowdfunding START UP! dedicata alla realizzazione in Blu-ray Limited Edition in versione integrale e restaurata in 4K de La famiglia, film di Ettore Scola del 1987 con Vittorio Gassman.

Ecco il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni:

In occasione del 100° anno dalla nascita di Vittorio Gassman (1 Settembre 1922) siamo lieti di annunciarvi la START UP in collaborazione con Surf Filmdedicata alla realizzazione in Blu-ray Limited Edition de La famiglia (1987), lo struggente ritratto di una famiglia borghese romana vista attraverso i ricordi del professore in pensione Carlo (Gassman), in versione integrale e restaurata in 4K. Negli extra dell’edizione, inoltre, troverete il documentario diretto da Fabrizio Corallo Sono Gassman! Vittorio, re della commedia, il ritratto inedito e suggestivo di un “mattatore”.

In questo capolavoro corale scritto e diretto da Ettore Scola oltre a Gassman splende un cast che raccoglie il meglio del panorama internazionale: da Stefania Sandrelli a Fanny Ardant, da Philippe Noiret a Sergio Castellitto, da Massimo Dapporto a Ottavia Piccolo, da Ricky Tognazzi a Dagmar Lassander, da Athina Cenci a Cecilia Dazzi.

Il film, nominato agli Oscar come Miglior Film Straniero e alla Palma d’Oro al Cannes Film Festival, ha vinto 5 David di Donatello ( Miglior Film, Miglior Attore protagonista a Vittorio Gassman, Miglior Sceneggiatura e Miglio Montaggio) ed un Nastro d’Argento come Migliore regia.

L’EDIZIONE CONTERRA’:

1. Blu-ray da nuovo Master HD proveniente dal restauro 4K

2. Slipcase di cartone con nuovo artwork

3. Artwork alternativo per l’ Amaray interno

4. Numerazione della copia limitata ai primi 500 PZ

5. Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione (500 COPIE)

6. Extra:

Sono Gassman! Vittorio, re della commedia, (90′) un documentario diretto da Fabrizio Corallo che restituisce un ritratto inedito e suggestivo del “mattatore” della commedia all’italiana.

COME PARTECIPARE AL CROWDFUNDING

LA FAMIGLIA Limited Edition Blu-Ray Numerata (500 copie) sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 13 ottobre IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://www.cgentertainment.it/film-dvd/la-famiglia/f6608/

Il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding sarà riportato all’interno della confezione.

Vittorio Gassman, a 18 anni dalla morte, è raccontato attraverso il suo percorso di protagonista del cinema e del teatro negli anni d`oro della commedia all`italiana, attraverso le testimonianze di familiari e colleghi, brani di film, spettacoli teatrali e programmi TV.

L’edizione sarà realizzata solo al raggiungimento delle 300 copie pre-acquistate entro il 13 Ottobre 2022. Questa edizione non sarà disponibile altrove.

FONTE: CG Entertainment